ارتفاع مستوى التضخم السنوي في العراق.. بغداد تطمئن: ليس جامحاً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التخطيط العراقية، يوم الأحد، انخفاض مستوى التضخم الشهري، وارتفاع السنوي لشهر تشرين الثاني لعام 2024، مؤكدة أن التضخم في العراق ليس جامحاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، لوكالة شفق نيوز، إن "التضخم الشهري لشهر تشرين الثاني انخفض بنسبة 0.3% مقارنة بشهر تشرين الأول، فيما ارتفع التضخم السنوي بنسبة 4% مقارنة بنفس الشهر من العام 2023".

وأضاف الهنداوي، أن "الانخفاض الشهري جاء نتيجة انخفاض قسم المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية خلال الأشهر الماضية، مثل الأسماك واللحوم والبيض والزيوت والعصائر".

وتابع: "الانخفاض جاء نتيجة دعم السلة الغذائية بمفردات البطاقة التموينية وايضاً الاستيرادات التي كانت بسعر الدولار الرسمي من قبل البنك المركزي، حيث لم يتأثر بالسعر الموازي في الأسواق".

وأشار الهنداوي إلى أن "ارتفاع التضخم في العراق هو ارتفاع منطقي وليس جامحاً"، موضحاً أن "بعض الدول يرتفع فيها التضخم إلى 50% و80% كتركيا ومصر ولبنان وهذا يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام للدولة".

ويعد مؤشر التضخم، واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي توضح تأثير مختلف الفعاليات الاقتصادية التي تحدث في البلاد، والتي تتطلب مراقبة وتدقيق مستمرين من مختلف الجهات الرقابية، لاعتماد بيانات دقيقة وصحيحة تعكس الواقع الحقيقي للأحداث الاقتصادية في العراق.