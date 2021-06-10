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ارتفاع مستمر لأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

Category: اقتصـاد

Date: 2021-06-10T07:12:21+0000
ارتفاع مستمر لأسعار الدولار في بغداد وإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي، يوم الخميس، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد وإقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، اليوم، 150300 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت خلال افتتاحها صباح أمس الاربعاء 150000 دينار عراقي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفعت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 150750 دينارا عراقيا، بينما بلغت اسعار الشراء149750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا إذ بلغ سعر البيع 150600 دينار لكل مائة دولار، والشراء وبواقع 150300 دينار لكل مائة دولار أمريكي.

 

 

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