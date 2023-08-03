ارتفاع مستمر في مبيعات مزاد العملة العراقي.. تجاوزت 53 مليون دولار

شفق نيوز/ استمرت المبيعات النقدية في مزاد العملة للبنك المركزي العراقي بالارتفاع، اليوم الخميس، لتتجاوز مبلغ 53 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 220 مليونا و 186 الفا و 13 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر بشكل نقدي.

وذهبت معظم المبيعات من الدولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 166 مليوناً و 906 الاف و 13 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 53 مليونا و 280 الفا على شكل مبيعات نقدية مرتفعة عن أمس الأربعاء والبالغة 46 مليوناً و500 ألف دولار.

وبلغ عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي 10 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفا، فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 160 شركة.