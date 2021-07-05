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ارتفاع مستمر في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-05T09:17:50+0000
ارتفاع مستمر في مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الدولار الأمريكي في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، لتسجل 212 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 1.62% لتصل إلى 212 مليونا و353 الفا و765 دولاراً أمريكياً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاحد، حيث بلغت المبيعات فيه 208 ملايين و973 الفا و369 دولارا أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 161 مليوناً و873 ألفا و765 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 50 مليوناً و480 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 32 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 18 شركة صرافة.

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