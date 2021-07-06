سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ارتفاع مستمر في أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-06T08:10:31+0000
ارتفاع مستمر في أسعار الذهب في الاسواق العراقية

تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء ( 6 تموز 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 367.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 362.5 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 337.5 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 332.5 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 370 الفاً و 375 ألف دينار، فيما يتراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بيع340 الفاً و 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

related

أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

Date: 2021-03-22 08:36:18
أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الاثنين

ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-07-05 08:35:16
ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

بعد الدولار والذهب عالميا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

Date: 2021-06-17 09:17:05
بعد الدولار والذهب عالميا.. تراجع كبير في أسعار الذهب بالاسواق العراقية

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

Date: 2021-04-15 08:58:21
تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم الخميس

أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

Date: 2021-06-15 07:03:09
أسعار الذهب تتراجع مع ارتفاع الدولار

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-03-04 08:39:09
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-04-29 08:14:55
ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس

Date: 2021-02-11 08:20:37
اسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الخميس