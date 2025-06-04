ارتفاع مستمر.. تعرف على كمية استهلاك الفرد العراقي من الكهرباء

شفق نيوز/ كشف موقع (our world in data) المتخصص في نشر الأبحاث والبيانات، أن حجم استهلاك الفرد العراقي من الطاقة بلغ أكثر من 15 ألف كيلو وات/ ساعة في عام 2023.

وبحسب الموقع، أن "الفرد العراقي استهلك من الطاقة 15.333 ألف كيلو واط/ ساعة خلال عام 2023، وهذا لا يشمل استخدام الكهرباء فحسب، بل يشمل أيضاً مجالات الاستهلاك الأخرى بما في ذلك النقل والتدفئة والطهي، ليشكل ارتفاعا عن عام 2022، الذي بلغ فيه الاستهلاك للفرد 14.392 ألف كيلو واط/ ساعة".

وأضاف الموقع أن "أكبر استهلاك للطاقة في الدول العربية كان من نصيب قطر، حيث بلغ معدل استهلاك الفرد فيها من الكهرباء 226.848 ألف كيلو واط/ ساعة، تليها الامارات بمعدل 149.830 ألف كيلو واط/ ساعة، ومن ثم الكويت معدل 101.648 ألف كيلو/ واط ساعة".