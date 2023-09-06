ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل

شفق نيوز/ استمرت أسعار الدولار بالارتفاع، اليوم الاربعاء، في اسواق بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان .

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، انه في تمام الساعة الواحد ظهرا سجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية 154000 دينار مقابل 100 دولار، فيما كانت صباح هذا اليوم 153600 دينار مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن، أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 156000 دينار عراقي، بينما بلغ الشراء 153000 دينار لكل 100 دولار .

اما في اربيل فان البورصة سجلت ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 154800 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 154700 دينار مقابل 100 دولار.