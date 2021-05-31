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ارتفاع مستمر.. الذهب في العراق يلامس الـ400 الف دينار للمثقال

Category: اقتصـاد

Date: 2021-05-31T08:09:49+0000
ارتفاع مستمر.. الذهب في العراق يلامس الـ400 الف دينار للمثقال

شفق نيوز/ تنشر وكالة شفق نيوز قائمة بأسعار الذهب الاجنبي والعراقي، في الأسواق المحلية، اليوم الاثنين (31 ايار 2021).

ففي أسواق الجملة ل‍‍‍شارع النهر في ‍‍بغداد، ارتفعت اسعار الذهب ليسجل سعر المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي البيع 395 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 390 الف دينار.

أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي فقد سجل 365 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 360 الف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصياغة، يتراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 395 الفاً و 400 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 365 الفاً و 375 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

وعزا أصحاب محال صاغة الذهب هذا الارتفاع الى ارتفاع اونصة الذهب عالميا واسعار الدولار محليا، مما أثر بشكل ملحوظ على ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.

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