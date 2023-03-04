ارتفاع متوسط صادرات العراق النفطية لأمريكا في اسبوع

شفق نيوز/ أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم السبت، أن متوسط صادرات العراق النفطية لأمريكا ارتفعت لتصل إلى 290 ألف برميل يوميا خلال الأسبوع الماضي.

وقالت الإدارة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من ثمان دول بلغت 5.343 ملايين برميل يوميا منخفضا بمقدار 261 الف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ 5.604 ملايين برميل يوميا".

وأضافت أن "صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت متوسط 290 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، مرتفعا عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغت الصادرات النفطية لأمريكا بمتوسط 251 ألف برميل يوميا".

وأشارت إلى أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا و بمتوسط بلغ 3.605 ملايين برميل يومياً، تلتها المكسيك بمتوسط 725 ألف برميل يومياً، وبلغت الايرادات النفطية من السعودية بمتوسط 310 آلاف برميل يومياً، ومن ثم كولومبيا بمعدل 143 ألف برميل يومياً".

ووفقاً للإدارة، فإن "كمية الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من نيجيريا بلغ متوسط 98 ألف برميل يوميا، ومن الإكوادور بمتوسط 97 ألف برميل يوميا، ومن البرازيل متوسط 75 ألف برميل يوميا، فيما لم تستورد اي كمية من روسيا وليبيا".