ارتفاع مبيعات مزاد المركزي العراقي من الدولار بنسبة 124%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، بنسبة 124% لتسجل 233 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 233 مليونا و921 الفا و34 دولارا وبنسبة ارتفاع بلغت 124% مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت 104 ملايين و 216 الفا و 250 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 180 مليونا و 321 الفا و 34 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 53 مليونا و600 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 15 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 23 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 190 شركة.