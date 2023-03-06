ارتفاع مبيعات مزاد العملة العراقي من الدولار بنسبة 37%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد العملة يوم الاثنين، بنسبة 37%، لتسجل أكثر من 172 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 172 مليونا و 821 الفا و 581 دولارا وبنسبة ارتفاع 37% مقارنة بيوم امس الاحد التي بلغت المبيعات فيها 125 مليونا و 670 الفا و 8 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان المبيعات من الدولار توزعت ما بين تعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 110 ملايين و 721 الفا و 581 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 62 مليونا و100 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 16 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 21 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 143 شركة.