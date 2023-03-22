ارتفاع مبيعات مزاد العملة العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الأربعاء، بنسبة 18.33% لتصل الى 213 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، مقدار 213 مليونا و257 الفا و 246 دولارا، مرتفعا بنسبة 18.33 % مقارنة بيوم الاثنين الماضي التي بلغت فيها المبيعات 180 مليونا و918 الفا و851 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 154 مليونا و 257 الفا و246 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 58 مليونا و800 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 18 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 135 شركة.