ارتفاع مبيعات مزاد العملة العراقي لأكثر من 261  مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد، اليوم الخميس، بنسبة 22% لتصل الى 261 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال مزاده، اليوم، لبيع وشراء الدولار الامريكي، 261 مليونا و660 الفا و573 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 22.54% مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت فيها المبيعات 213 مليونا و257 الفا و 246 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وذات السعر للبيع النقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 198 مليونا و 860 الفا و 573 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 62 مليونا و800 الف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 23 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 168 شركة.