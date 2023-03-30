ارتفاع مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الخميس، بنسبة 16% لتصل الى 238 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 238 مليونا و 779 الفا و 568 دولار أمريكي بارتفاع بلغ نسبته 16.1% مقارنة بيوم امس الاربعاء التي بلغت المبيعات فيها 205 ملايين و333 الفا و39 دولار امريكي، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 189 مليونا و 379 الفا و 568 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 49 مليونا و400 دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 12 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 22 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 152 شركة.