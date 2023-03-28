ارتفاع مبيعات مزاد البنك المركزي العراقي من الدولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، بنسبة 13% لتصل إلى 230 مليون دولار أمريكي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 230 مليونا و3 الاف و 162 دولارا بنسبة ارتفاع بلغ 13.86% مقارنة بيوم امس الاثنين التي بلغت المبيعات فيها 202 مليونا و134 الفا و715 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 178 مليونا و 403 الاف و 162 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 51 مليونا و600 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا، فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 212 شركة.