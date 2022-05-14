ارتفاع مبيعات النفط العراقي يزيد من أرباح شركة يابانية بأكثر من الضعف

شفق نيوز/ قالت شركة Japan Petroleum Exploration Co (جابكس) إنها تتوقع أن تزيد مبيعاتها من النفط الخام إلى أكثر من الضعف لتصل إلى 935.000 كيلو لتر أو 5.88 مليون برميل في السنة المالية 2022-2023، ارتفاعاً من 357.000 كيلو لتر في السنة المالية السابقة ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة مبيعات الخام العراقي والأمريكي.

وقال ميتشيرو ياماشيتا، مدير جابكس والمدير التنفيذي الأول، في مؤتمر صحفي حول الأرباح: "صحيح أن هدفنا الاستثماري، أو زيادة الإنتاج قد تأخر للأسف".

وقال ياماشيتا "تجري بتروناس المشغل الرئيسي، محادثات مختلفة مع الحكومة العراقية بينما تمضي قدما في أعمال التطوير، ويجري العمل على رفع الطاقة الإنتاجية بشكل مناسب".

وكان من المقرر أن يرتفع الإنتاج في حقل الغراف الواقع في جنوبي العراق إلى 230 ألف برميل في اليوم بحلول نهاية عام 2020. وقد أنتج حوالي 130 ألف برميل في اليوم خلال شهر أبريل/ نيسان، مقارنة بمتوسط 100 ألف برميل في اليوم خلال الفترة من يناير / كانون الثاني إلى مارس/ آذار.

وبدأ حقل الغراف الإنتاج في أغسطس/ آب 2013 بموجب عقد خدمة فنية مع شركة نفط الجنوب العراقية. ويتكون الائتلاف من بتروناس بحصة 45٪ وجابكس غراف بنسبة 30٪ وشركة نفط الشمال بنسبة 25٪. وتمتلك Japex 55٪ من أسهم Japex Garraf ، بينما تمتلك الشركة الوطنية اليابانية للنفط والغاز والمعادن 35٪ وميتسوبيشي 10٪.

في غضون ذلك، تتوقع جابكس أن يرتفع إنتاجها من النفط الضيق في الولايات المتحدة إلى 880 ألف برميل في السنة المالية 2022-2023، بزيادة أكثر من سبع مرات من 120 ألف برميل ، حيث توسع استثماراتها في المنبع ، حيث ستستثمر Japex حوالي 500 مليون دولار في الفترة من 2022 إلى 2024 لتطوير مصالح نفطية ضيقة في جنوب الولايات المتحدة، بما في ذلك الأصول الحالية والمصالح التي سيتم الاستحواذ عليها في وقت لاحق من هذا العام من قبل فرعها في الولايات المتحدة.