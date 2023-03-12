ارتفاع مبيعات "المركزي العراقي" من الدولار بنسبة 31% في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاحد، بنسبة 31% لتصل الى 189 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 189 مليونا و289 الفا و340 دولارا، مرتفعا بنسبة 31.5% مقارنة بيوم الخميس الماضي الذي بلغت المبيعات فيه 144 مليونا و951 الفا و21 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 111 مليونا و 689 الفا و 340 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 77 مليونا و 600 ألف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 18 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 27 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 198 شركة.