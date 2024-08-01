ارتفاع مبيعات المركزي العراقي لتصل قرابة 300 مليون دولار بمزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، يوم الخميس، لتصل الى أكثر من 284 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بيوم امس الاربعاء .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 284 مليوناً و 489 ألفاً و187 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 270 مليونا و439 ألفا و187 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليوناً و 50 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 9 شركات.