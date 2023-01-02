ارتفاع مبيعات المركزي العراقي "النقدية" للدولار في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي النقدية من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، نحو 80 مليون دولار بمشاركة 21 مصرفا.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 127 مليونا و 202 الفا و 161 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات النقدية ارتفعت لتصل الى 79 مليونا و690 الف دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 47 مليونا و512 الفا و 161 دولار لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 18مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 8 مصارف، في حين كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 222 شركة.