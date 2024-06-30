ارتفاع مبيعات الدولار من المركزي العراقي في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأمريكي، يوم الأحد، لتصل إلى أكثر من 279 مليون دولار في مزاد بيع العملة، مقارنة بمبيعات يوم الخميس الماضي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 279 مليوناً و867 ألفاً و407 دولارات، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات بلغت 254 مليوناً و7 آلاف و407 دولارات، مرتفعة بنسبة 90% عن المبيعات النقدية البالغة 25 مليوناً و860 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 5 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 17 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 56 شركة.