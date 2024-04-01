ارتفاع مبيعات الدولار من الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 98%، يوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 247 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 252 مليوناً و253 ألفاً و849 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم مبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 247 مليوناً و833 ألفاً و849 دولاراً، مرتفعة بنسبة 98% عن المبيعات النقدية البالغة أربعة ملايين و420 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفين، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 37 شركة.