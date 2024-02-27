ارتفاع مبيعات الدولار من الحوالات الخارجية للبنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، بنسبة 85% على حساب المبيعات النقدية لتصل الى 186 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 214 مليونا و 597 الفا و79 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي .

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 186 مليونا و 317 الفا و 79 دولارا، مرتفعة بنسبة 85% ، عن المبيعات النقدية البالغة 28 مليونا و 280 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 173 شركة.