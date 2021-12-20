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ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي بمشاركة 45 مصرفاً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-20T10:07:02+0000
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد المركزي العراقي بمشاركة 45 مصرفاً

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد بيع عملة الدولار الامريكي، يوم الاثنين، لتصل الى اكثر من 198 مليون دولار، بمشاركة 45 مصرفاً.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد، اليوم، خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً في مبيعاته من الدولار بنسبة 1.54%، لتصل إلى  198 مليوناً و28 الفاً، و107 دولارات، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، حيث بلغت المبيعات فيه 195 مليوناً و 794 الفاً و310 دولارات.

وأشار مراسلنا إلى أن اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 149 مليوناً و 918 الفاً و107 دولار، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 48  مليوناً و 110 الاف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفاً قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، منها 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 193 شركة توسط.

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