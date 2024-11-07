ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد العملة العراقي اليومي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار، اليوم الخميس، لتصل إلى 301 مليون و400 ألف و 898 دولاراً في مزاد بيع العملة، مقارنةً بيوم أمس الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن البنك المركزي باع الدولار بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبنفس السعر للحوالات الخارجية، بينما بيع النقدي بسعر 1305 دنانير لكل دولار.

وأشار إلى أن غالبية مبيعات الدولار خصصت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، حيث بلغت 285 مليوناً و700 ألف و898 دولاراً، بنسبة تقارب 95% من إجمالي المبيعات، بينما بلغت المبيعات النقدية 15 مليوناً و700 ألف دولار.

وأوضح مراسلنا أن عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي وصل إلى 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي لبّت طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 11 مصرفاً، بمشاركة 23 شركة صرافة في المزاد.