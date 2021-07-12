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ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-12T10:03:55+0000
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك من الدولار للارتفاع، اليوم الاثنين، بنسبة لتصل الى اكثر من 226 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 8.13% لتصل إلى 226 مليوناً، و735 الفا و591 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم امس الاحد، حيث بلغت المبيعات فيه 209 مليونا و412 الفا، و444 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 169 مليوناً و745 الفا و591 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 56 مليوناً و990 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 22 شركة صرافة.

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