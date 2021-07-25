ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي، اليوم الأحد، لتصل إلى أكثر من 229 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 9.05% لتصل إلى 229 مليوناً، و195 الفا و972 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم الخميس قبل عطلة العيد، التي بلغت المبيعات فيه 210 مليونا و113 الفا، و114 دولارا أمريكيا.

وذهبت المشتريات البالغة 180 مليوناً و741 الفا و57 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 48 مليوناً و640 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 36 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 15 شركة صرافة.