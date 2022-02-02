ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت المبيعات النقدية من عملة الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، لتصل لأكثر من 80 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 6.67 % من الدولار لتصل إلى 208 ملايين و935 الف دولار أمريكي، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الثلاثاء، التي بلغت المبيعات فيه 195 مليونا و313 الفاً و251 دولاراً.

وأضاف مراسلنا أن مبيعات البنك النقدية من الدولار ارتفعت هذا اليوم الى 80 مليوناً و460 الف دولار مقارنة باليوم السابق التي بلغت فيها المبيعات النقدية 44 مليون دولار، فيما ذهب الباقي البالغ 128 مليوناً و475 الف دولار لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات.

وأشار مراسلنا، إلى أن 28 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 19 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى و 278 شركة توسط.