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ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-11T09:58:55+0000
ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ عاودت مبيعات البنك من الدولار للارتفاع مرة اخرى مع افتتاح المزاد، اليوم الأحد، بنسبة 9.42%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعا في مبيعاته بنسبة 9.42% لتصل إلى 209 ملايين و412 الفا و444 دولارا أمريكيا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم الخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات فيه 191 مليونا و434 الف دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 169 مليوناً و332 الفا 444 دولارا لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 40 مليوناً و80 دولارا بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 33 مصرفاً قاموا بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و18 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 14 شركة صرافة.

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