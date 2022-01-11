ارتفاع مبيعات الدولار في مزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار في مزاد البنك المركزي اليوم الثلاثاء، لتصل إلى 210 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 11.7 % لتصل إلى 210 مليونا و686 الفا و370 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين، التي بلغت المبيعات فيه 188 مليونا و 43 الفا و182 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا الى ان اغلب مبيعات البنك ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 150 مليونا و 886 ألفا و 370 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 59 مليوناً و 800 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 26 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، 21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 266 شركة توسط.