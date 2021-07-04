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ارتفاع مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-07-04T10:02:24+0000
ارتفاع مبيعات الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الدولار الامريكي في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، لتسجل  208 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، اليوم، ارتفاعاً في مبيعاته بنسبة 6.25% لتصل إلى 973 مليوناً و369 ألف دولار أمريكي، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولارٍ واحد، مقارنة بيوم الخميس الماضي، حيث بلغت المبيعات فيه 195 مليوناً و64 الف دولار أمريكي.

وذهبت المشتريات البالغة 173 مليوناً و243 ألف و369 دولاراً لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 35 مليوناً و730 دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 34 مصرفاً قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و16 مصرفاً لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى مشاركة 11 شركة صرافة.

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