ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار مقارنة بالمبيعات النقدية، بنسبة أكثر من 87%، يوم الاحد، مع افتتاح جلسات مزاد البنك المركزي العراقي لبيع العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 171 مليونا و603 الاف دولار أمريكي، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 87% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 153 مليونا و303 الاف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 18 مليونا و300 الف دولار.

وأشار إلى ان 23 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و11 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 80 شركة توسط.