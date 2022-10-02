ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار بمزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاحد، مقارنة بالمبيعات النقدية، بنسبة أكثر من 87%.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 221 مليوناً و443 ألفاً و250 دولاراً أمريكياً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 87% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 196 مليوناً و843 ألفاً و250 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 24 مليوناً و600 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى ان 32 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و10 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 147 شركة توسط.