ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار في مزاد البنك المركزي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية من الدولار على حساب المبيعات النقدية، بنسبة أكثر من 91% في مزاد البنك المركزي مع افتتاحه يوم الأحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 234 مليونا و801 الف و274 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان نسبة 91.12% من هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 214 مليونا و851 الفا و 247 دولارا، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 19 مليونا و950 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 30 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و13 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 137 شركة توسط.