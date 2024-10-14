ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية لدى المركزي العراقي بنسبة 97%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، بنسبة 97% مقارنة بالمبيعات النقدية، لتصل إلى أكثر من 257 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن البنك باع في مزاده اليوم 265 مليونًا و964 ألفًا و50 دولارًا، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، والتي بلغت 257 مليونًا و464 ألفًا و50 دولارًا، مرتفعة بنسبة 97% عن المبيعات النقدية التي بلغت 8 ملايين و500 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن عدد المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ مصرفًا واحدًا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفًا، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 14 شركة.