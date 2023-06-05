ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد العملة العراقي لأكثر من 206 ملايين دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد مبيعات البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، لتصل الى اكثر من 206 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي 222 مليونا و 937 الفا و 687 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبذات السعر بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 206 ملايين و 377 الفا و 687 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 16 مليونا و560 الف دولار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 8 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 24 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 63 شركة.