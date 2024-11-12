ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي بنسبة 99%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي يوم الثلاثاء، بنسبة 99 ‎%‎ على المبيعات النقد لتصل إلى أكثر من 281 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 283 مليوناً و782 ألفاً و147 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا؛ أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 281 مليوناً و632 ألفاً و147 دولاراً، مرتفعة بنسبة 99% عن المبيعات النقدية البالغة 2 مليوناً و150 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 12 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 5 شركات.