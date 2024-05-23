ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الخميس، بنسبة 90‎%‎ على حساب المبيعات النقدية ،لتصل إلى أكثر من 252 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 277 مليوناً و354 الفا و736 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي".

واضاف مراسلنا؛ ان "معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 252 مليوناً و 154 الفاً و736 دولارا، مرتفعة بنسبة 90% عن المبيعات النقدية البالغة 25 مليوناً و200 ألف دولار".