ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الأربعاء، بنسبة 90% على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 255 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 277 مليوناً و778 ألفاً و717 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف مراسلنا أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 255 مليوناً و828 ألفاً و717 دولاراً، مرتفعة بنسبة 91% عن المبيعات النقدية البالغة 21 مليوناً و950 ألف دولار.

وأشار إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 76 شركة.