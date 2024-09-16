ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 93%، يوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدي لتصل إلى أكثر من 233 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 252 مليوناً و16 ألفاً و660 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 233 مليوناً و766 ألفاً و660 دولاراً، مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 18 مليوناً و250 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي مصرفاً واحداً، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 14 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 22 شركة‎.