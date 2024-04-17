ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 94%، يوم الأربعاء، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 247 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 261 مليونا و374 الفا و70 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم المبيعات البنك من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) التي بلغت 247 مليوناً و254 الفاً و70 دولارا، مرتفعة بنسبة 94% عن المبيعات النقدية البالغة 14 مليوناً و120 ألف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 6 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 12 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 122 شركة.