ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 95‎%‎‎

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 95‎%‎، يوم الخميس، على المبيعات النقدية لتصل إلى أكثر من 251 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 263 مليوناً و31 ألفاً و872 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 251 مليوناً و165 ألفاً و852 دولاراً، مرتفعة بنسبة 95% عن المبيعات النقدية البالغة 11 مليوناً و866 ألفاً و20 دولاراً.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفان، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 10 شركات.