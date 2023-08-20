ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية على حساب النقدية في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية اليوم الأحد، على حساب المبيعات النقدية في مزاد اليوم الاحد.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 195 مليونا و727 الفا و 102 دولارا غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 175 مليوناً و 927 الفاً و102 دولاراً، فيما ذهبت البقية البالغة 19 مليونا و800 ألف دينار على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 20 مصرفا فيما كان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 52 شركة.