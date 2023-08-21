ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية بنسبة 87% مقارنة بالنقدية في مزاد العملة العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية اليوم الاثنين، بنسبة 87% مقارنة بالمبيعات النقدية في مزاد اليوم.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 190 مليونا و408 آلاف و170 دولاراً غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير، لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا ان معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) حيث بلغت 168 مليوناً و758 الفاً و170 دولاراً، بارتفاع بنسبة 87% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 21 مليونا و650 الفا على شكل مبيعات نقدية.

وأشار مراسلنا، الى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 7 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 19 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 37 شركة.