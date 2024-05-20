ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية بمزاد البنك المركزي العراقي

شفق نيوز/ ارتفعت الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي بنسبة 92%، يوم الاثنين، على حساب المبيعات النقدية لتصل إلى 254 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع في مزاده اليوم 273 مليوناً و572 ألفاً و542 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 254 مليوناً و462 ألفاً و524 دولاراً، مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 19 مليوناً و110 آلاف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 4 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 36 شركة.