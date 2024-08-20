ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية بمزاد البنك المركزي العراقي لنحو 100%

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي، يوم الثلاثاء، بنسبة 99 ‎%‎ على المبيعات النقد لتصل إلى أكثر من 264 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك باع في مزاده اليوم 268 مليوناً و 304 آلاف و 25 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم مبيعات الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 264 مليونا و 954 ألفا و25 دولاراً، مرتفعة بنسبة 99% عن المبيعات النقدية البالغة 3 ملايين و 350 ألف دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها مصرفا واحدا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 15 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة المشاركة في المزاد 6 شركات.