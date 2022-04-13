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ارتفاع مبيعات البنك من الدولار للحوالات الخارجية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-13T09:59:49+0000
ارتفاع مبيعات البنك من الدولار للحوالات الخارجية

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار في مزاد، اليوم الاربعاء، للحوالات الخارجية في مزاد العملة.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "مبيعات البنك المركزي اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، بلغت 206 ملايين و655 الفا و559 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان معظم هذه المبيعات ذهبت لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 158 مليوناً و305 الاف و559 دولارا، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 48 مليونا و350 الف دولار.

وأشار مراسلنا، إلى ان 28 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، فيما شارك 22 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 259 شركة توسط.

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