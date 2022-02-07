ارتفاع مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاده اليومي

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك من الدولار في مزاده اليوم الاثنين، لتصل 204 ملايين دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي انخفاضا بنسبة بلغت 8.51% لتصل إلى 204 ملايين و493 الفا و 943 دولارا أمريكيا غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاحد، التي بلغت المبيعات فيها 188 مليونا و251 الف و676 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا؛ ان معظم مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 147 مليونا و 573 الفا و943 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 56 مليوناً و 920 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 27 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و21 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 206 شركات توسط.