ارتفاع مبيعات البنك من الدولار بنسبة 44% في مزاد العملة

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الاثنين، بنسبة 44% لتصل الى اكثر من 90 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 91 مليونا و500 الف و748 دولارا، مرتفعة بنسبة 44% بعد ان كانت المبيعات ليوم امس الاحد 63 مليونا و335 الفا و80 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

واضاف مراسلنا ان المبيعات من الدولار ذهبت على شكل نقدي وبواقع 48 مليونا و400 الف دولار، فيما ذهبت البقية البالغة 43 مليونا و100 الف و748 دولاراً لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات).

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 13 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 13 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 170 شركة.