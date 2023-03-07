ارتفاع مبيعات البنك من الدولار بنسبة 25% في مزاد اليوم

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الدولار في مزاد اليوم الثلاثاء، بنسبة 25% لتسجل 216 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن "البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي، 216 مليونا و705 آلاف و556 دولارا، وبنسبة ارتفاع بلغت 25.58%، مقارنة بيوم أمس الاثنين التي بلغت المبيعات فيها 172 مليونا و 821 ألفا و 581 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية وبسعر 1310 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

واضاف مراسلنا؛ ان المبيعات من الدولار توزعت ما بين تعزيز الارصدة في الخارج على شكل (حوالات، اعتمادات) وبواقع 153 مليونا و 605 آلاف و 558 دولارا، فيما ذهبت البقية البالغة 63 مليونا و 100 ألف دولارا على شكل مبيعات نقدية .

وأشار مراسلنا، إلى ان المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 16 مصرفا، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج 23 مصرفا فيما كان اجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 155 شركة.