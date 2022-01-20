ارتفاع مبيعات البنك من الحوالات لأكثر من 194 مليون دولار

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات البنك المركزي من الحوالات الخارجية، يوم الخميس، إلى أكثر من 194 مليون دولار .

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي شهد خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، ارتفاعا في مبيعاته من الدولار بنسبة 0.46% لتصل إلى 217 مليونا و830 الفا و263 دولارا أمريكيا؛ غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم الخميس الماضي، التي بلغت المبيعات فيه 216 مليونا و 481 الفا و640 دولارا أمريكيا.

واضاف مراسلنا ان مبيعات البنك التي ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات ارتفعت بشكل كبير حيث بلغت 194 مليونا و 40 الفا و263 دولارا، فيما ذهب المبلغ المتبقي البالغ 23 مليوناً و 790 ألف دولار بشكل نقدي.

وأشار مراسلنا، إلى أن 30 مصرفا قامت بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و6 مصارف لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 97 شركة توسط.